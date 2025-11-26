Al via Abruzzo Attrattivo l' evento di Confesercenti sul turismo attivo ed esperenziale

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 27 novembre prende il viaAbruzzo Attrattivo 2025”, l'evento di Confesercenti Federpate dedicato alla promozione turistica della nostra regione. Appuntamento nel Pala Becci del porto turistico con i migliori operatori del turismo attivo ed esperenziale. Ci sarà l’apertura dei lavori e i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

al via abruzzo attrattivo l evento di confesercenti sul turismo attivo ed esperenziale

© Ilpescara.it - Al via "Abruzzo Attrattivo" l'evento di Confesercenti sul turismo attivo ed esperenziale

Scopri altri approfondimenti

Al via "Abruzzo Attrattivo" l'evento di Confesercenti sul turismo attivo ed esperenziale - Il programma dell'iniziativa per la promozione del turismo in Abruzzo al Pala Becci del porto turistico il 27 e il 28 novembre ... Si legge su ilpescara.it

Turismo: 'Abruzzo Attrattivo' al via con 150 operatori - Al via 'Abruzzo Attrattivo 2024', l'evento professionale di riferimento del turismo attivo ed esperienziale promosso dalla Confesercenti, giunto alla sua decima edizione. Lo riporta ansa.it

AL VIA OGGI IL FESTIVAL BIRRE D’ABRUZZO: - PESCARA – Al via oggi il “Festival delle birre d’Abruzzo”, vetrina internazionale di promozione dei prodotti artigianali, con buyers in arrivo da tutto il mondo per una tre giorni di eventi, momenti d ... Scrive abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Via Abruzzo Attrattivo Evento