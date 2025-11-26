Al via Abruzzo Attrattivo l' evento di Confesercenti sul turismo attivo ed esperenziale
Giovedì 27 novembre prende il via “Abruzzo Attrattivo 2025”, l'evento di Confesercenti Federpate dedicato alla promozione turistica della nostra regione. Appuntamento nel Pala Becci del porto turistico con i migliori operatori del turismo attivo ed esperenziale. Ci sarà l’apertura dei lavori e i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
? Abruzzo Attrattivo 2025 ? 27 e 28 novembre | Padiglione Daniele Becci, Porto Turistico Marina di Pescara 28 novembre “Identità e posizionamento per comunicare il brand Abruzzo nel turismo.” Intervento di Massimo Pomilio, AD Pomilio Blumm Co - facebook.com Vai su Facebook
Al via "Abruzzo Attrattivo" l'evento di Confesercenti sul turismo attivo ed esperenziale - Il programma dell'iniziativa per la promozione del turismo in Abruzzo al Pala Becci del porto turistico il 27 e il 28 novembre ... Si legge su ilpescara.it
Turismo: 'Abruzzo Attrattivo' al via con 150 operatori - Al via 'Abruzzo Attrattivo 2024', l'evento professionale di riferimento del turismo attivo ed esperienziale promosso dalla Confesercenti, giunto alla sua decima edizione. Lo riporta ansa.it
AL VIA OGGI IL FESTIVAL BIRRE D’ABRUZZO: - PESCARA – Al via oggi il “Festival delle birre d’Abruzzo”, vetrina internazionale di promozione dei prodotti artigianali, con buyers in arrivo da tutto il mondo per una tre giorni di eventi, momenti d ... Scrive abruzzoweb.it