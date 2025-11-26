Al teatro Massimo il flashmob degli ombrelli rossi contro la violenza sulle donne

La monumentale scalinata del Teatro Massimo, icona di bellezza, cultura e arte di Palermo nel mondo, sarà la splendida scenografia del flashmob contro la violenza sulle donne, promosso ed organizzato dal Rotary Club Palermo "Teatro del Sole", presieduto da Sonya Vasto che si terrà domenica 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

