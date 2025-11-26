Al Teatro Atlante la prima palermitana dello spettacolo Tiger Dad di Rosario Palazzolo

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'anteprima del 28 novembre presso il Piccolo Teatro Fonderia Grock, approda al Teatro Atlante la prima palermitana dello spettacolo Tiger Dad di Rosario Palazzolo.Lo spettacolo è un tassello del progetto Tiger vs tutti: un tour che attraversa 6 teatri indipendenti della città fino alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

