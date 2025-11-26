Al Teatro Atlante la prima palermitana dello spettacolo Tiger Dad di Rosario Palazzolo
Dopo l'anteprima del 28 novembre presso il Piccolo Teatro Fonderia Grock, approda al Teatro Atlante la prima palermitana dello spettacolo Tiger Dad di Rosario Palazzolo.Lo spettacolo è un tassello del progetto Tiger vs tutti: un tour che attraversa 6 teatri indipendenti della città fino alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
