Tempo di lettura: 2 minuti A Salerno torna la rassegna “Qui fu Napoli, qui sarà Napoli ”, manifestazione dedicata alla drammaturgia partenopea dall’Ottocento ai giorni nostri. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata dal Consorzio “La Città Teatrale” e si svolge in sette diverse sale cittadine con un calendario di appuntamenti che si estende dal 15 novembre al 29 dicembre. Il programma Il progetto, finanziato da Scabec con il patrocinio della Camera di Commercio e della Regione Campania, offre un viaggio attraverso la storia del teatro napoletano. Dopo l’anteprima di metà novembre al Teatro La Ribalta, la rassegna prosegue giovedì 27 novembre al Teatro Arbostella (due repliche, ore 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Teatro Arbostella omaggio a Petito con la rassegna “Qui fu Napoli, qui sarà Napoli”