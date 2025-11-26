Al Santa Rosa si riducono i tempi di attesa per i pazienti più piccoli

Viterbotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presso l’unità operativa di Pediatria dell’ospedale Santa Rosa, diretta da Giorgio Bracaglia, da alcuni giorni è stata attivata la nuova linea operativa di Osservazione breve intensiva. Si tratta di una modalità assistenziale che si pone l’obiettivo di consentire ai piccoli pazienti che si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Santa Rosa Riducono Tempi