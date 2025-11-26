Al Santa Rosa si riducono i tempi di attesa per i pazienti più piccoli
Presso l’unità operativa di Pediatria dell’ospedale Santa Rosa, diretta da Giorgio Bracaglia, da alcuni giorni è stata attivata la nuova linea operativa di Osservazione breve intensiva. Si tratta di una modalità assistenziale che si pone l’obiettivo di consentire ai piccoli pazienti che si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ospedale Santa Rosa, attivato il servizio di osservazione breve intensiva in Pediatria Consentirà ai piccoli pazienti una riduzione del tempo trascorso nella struttura ospedaliera dal momento di accesso in Pronto soccorso Continua a leggere su https:/ - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale Santa Rosa, in arrivo un nuovo robot chirurgico di ultima generazion La strumentazione proietta Viterbo su livelli di eccellenza sul fronte della qualità dell’assistenza Continua a leggere su asl.vt.it/news/520 @RegioneLazio @SaluteLazio Vai su X