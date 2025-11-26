Al Relais San Vigilio sapori speciali per il pranzo di Natale e il cenone di fine anno

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I menù dedicati alle feste sono pronti a deliziare gli amanti del romanticismo e della cucina contemporanea. Sul sito sono aperte le prenotazioni e sono disponibili le gift card per un regalo originale e gourmet. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

al relais san vigilio sapori speciali per il pranzo di natale e il cenone di fine anno

© Ecodibergamo.it - Al «Relais San Vigilio» sapori speciali per il pranzo di Natale e il cenone di fine anno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

relais san vigilio saporiAl «Relais San Vigilio» sapori speciali per il pranzo di Natale e il cenone di fine anno - Qui, tra mura antiche e un panorama che incornicia Bergamo, le festività assumono un sapore speciale. Segnala ecodibergamo.it

Mura in fermento - Vino, sapori e panorami a Bergamo Alta: il 6 e 7 giugno arriva l’evento enogastronomico più atteso dell’estate. Scrive ilcittadino.it

Gusto a Mille: lo charme del Relais di San Vigilio, lo Champagne di famiglia, il miele di Costa Serina - Una location più affascinante è difficile anche immaginarla soprattutto nella bella stagione, quando ci si può accomodare tra i tavoli allestiti nel giardino dominato dalla torre del Castello. Secondo bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Relais San Vigilio Sapori