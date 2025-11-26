Al ponte di Paderno con l' intenzione di compiere un gesto estremo salvata dai soccorritori
Una tragedia evitata grazie al pronto intervento dei soccorsi. La storia a lieto fine arriva da Paderno d'Adda dove una ragazza di soli 18 anni proveniente da fuori provincia ha raggiunto il ponte a scavalco sull'Adda con l'intento di compiere un gesto estremo. Prima di arrivare a Paderno la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
