Al Palazzo del Turismo un incontro pubblico per conoscere i nuovi incentivi all’efficientamento energetico

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà mercoledì, 3 dicembre, alle ore 17, al Palazzo del Turismo di Riccione, l’incontro pubblico dedicato al tema “Conto Termico 3.0”. L’appuntamento, a ingresso libero, sarà un’occasione di approfondimento sul nuovo meccanismo nazionale di incentivazione per l’efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

palazzo turismo incontro pubblicoA Riccione l’incontro pubblico con psicologi ed esperti sul disagio silenzioso dei giovani - Venerdì 28 novembre, dalle 20 alle 22, la Sala Granturismo del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11), ospiterà l’incontro pubblico “Il disagio ... Lo riporta chiamamicitta.it

palazzo turismo incontro pubblicoTornano «I Venerdì di Palazzo del Pero», il 5° incontro il 28 novembre - Appuntamento con Fulvio Ducci e Claudio Nocentini che parleranno de I rimboschimenti dello Scopetone. Da msn.com

Visite, incontro pubblico e concerto: il Palazzo delle Professioni festeggia i 15 anni - 400 professionisti pratesi celebra la ricorrenza con un pomeriggio, sabato 25 ottobre, dedicato alla cittadinanza. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Turismo Incontro Pubblico