Al Palazzo del Turismo un incontro pubblico per conoscere i nuovi incentivi all’efficientamento energetico
Si terrà mercoledì, 3 dicembre, alle ore 17, al Palazzo del Turismo di Riccione, l’incontro pubblico dedicato al tema “Conto Termico 3.0”. L’appuntamento, a ingresso libero, sarà un’occasione di approfondimento sul nuovo meccanismo nazionale di incentivazione per l’efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
