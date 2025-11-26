Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornano i Mercatini di Natale

Cilentoreporter.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appuntamento con l’inaugurazione dell’attesa manifestazione, giunta alla settima edizione, è fissato per sabato 29 novembre alle ore 10. Fino al 6 gennaio sarà possibile aggirarsi nel villaggio allestito nel Polo Museale della Fondazione FS Italiane L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

