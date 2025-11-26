Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornano i Mercatini di Natale
Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna il tradizionale appuntamento natalizio con i Mercatini di Natale, giunto alla sua settima edizione. L’evento, che si svolgerà a partire da sabato 29 novembre alle ore 10, offre un’atmosfera magica tra esposizioni, prodotti artigianali e iniziative festive, attirando visitatori di tutte le età.
L'appuntamento con l'inaugurazione dell'attesa manifestazione, giunta alla settima edizione, è fissato per sabato 29 novembre alle ore 10. Fino al 6 gennaio sarà possibile aggirarsi nel villaggio allestito nel Polo Museale della Fondazione FS Italiane
Tra luci scintillanti, profumi irresistibili e atmosfere da fiaba, tornano dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 i Mercatini di Natale di Pietrarsa, uno degli eventi più attesi del Natale in Campania
La moglie del presidente del Napoli affascinata dalla bellezza e dall'atmosfera dei famosi mercatini
