Al Museo Ferroviario di Pietrarsa tornano i mercatini di Natale

I Mercatini di Natale tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la loro settima edizione che sarà inaugurata il 29 novembre. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornano i Mercatini di Natale. L'appuntamento con l'inaugurazione dell'attesa manifestazione, giunta alla settima edizione, è fissato per sabato 29 novembre alle ore 10. Fino al 6 gennaio.

