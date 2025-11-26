Arezzo, 26 novembre 2025 – “Togliere l'addizionale è un obiettivo che il presidente Giani s i è posto. Verificheremo se ci sono le condizioni per farlo. Ovviamente noi dobbiamo prima di tutto garantire assistenza e servizi di qualità ai cittadini, soprattutto quelli che riguardano la salute delle persone, e lo facciamo in un contesto difficile perché è un contesto in cui le risorse nazionali su cui il sistema poggia sono sempre più fragili, sempre più incerte, sempre minori in termini quantitativi”. Lo ha detto Monia Monni, Assessora alla Salute della Regione Toscana, al suo arrivo al 20° Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, dove oggi pomeriggio parteciperà all'incontro con gli Assessori Regionali alla Salute, dal titolo “Verso un nuovo Piano Sanitario Nazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Forum risk management, il neo assessore Monia Monni