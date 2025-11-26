Al Coccia Musica&Merenda in attesa di Biancaneve in tour
Nuovo appuntamento per tutta la famiglia al Teatro Coccia in attesa di "Biancaneve in tour", l'opera di Lorenzo Sorgi in programma domenica 14 dicembre nel cartellone "Chi ha Paura del Melodramma?".Sabato 29 novembre, alle 16, nel foyer del Teatro Coccia è in programma "Musica&Merenda", a cura di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giancarlo Vincenzo Coccia "Non era ancora jazz - Storie, suoni, culture all’origine della musica afroamericana" [Florestano edizioni] https://www.rootshighway.it/bookshighway/books291.htm "...ce n’è in abbondanza, per intraprendere un viaggio di conoscenz - facebook.com Vai su Facebook
Al Coccia "Musica&Merenda" in attesa di "Biancaneve in tour" - Nuovo appuntamento per tutta la famiglia al Teatro Coccia in attesa di "Biancaneve in tour", l'opera di Lorenzo Sorgi in programma domenica 14 dicembre nel cartellone "Chi ha Paura del Melodramma? Come scrive novaratoday.it