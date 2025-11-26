Al Coccia Musica&Merenda in attesa di Biancaneve in tour

Nuovo appuntamento per tutta la famiglia al Teatro Coccia in attesa di "Biancaneve in tour", l'opera di Lorenzo Sorgi in programma domenica 14 dicembre nel cartellone "Chi ha Paura del Melodramma?".Sabato 29 novembre, alle 16, nel foyer del Teatro Coccia è in programma "Musica&Merenda", a cura di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

