Al cinema Ciakcity di Rocca San Giovanni la proiezione di Storia di un riscatto del regista pescarese Stefano Odoardi
Arriva mercoledì 26 novembre, in Abruzzo, “Storia di un riscatto”, il nuovo film del regista Stefano Odoardi, nato a Pescara e lancianese d’adozione, che sarà presente alle proiezioni insieme al vero protagonista della vicenda, Giuseppe Vinci. Il film racconta la storia del sequestro più lungo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
