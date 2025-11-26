Al cinema Ciakcity di Rocca San Giovanni la proiezione di Storia di un riscatto del regista pescarese Stefano Odoardi

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva mercoledì 26 novembre, in Abruzzo, “Storia di un riscatto”, il nuovo film del regista Stefano Odoardi, nato a Pescara e lancianese d’adozione, che sarà presente alle proiezioni insieme al vero protagonista della vicenda, Giuseppe Vinci. Il film racconta la storia del sequestro più lungo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cinema ciakcity rocca sanAl cinema Ciakcity di Rocca San Giovanni la proiezione di “Storia di un riscatto” del regista pescarese Stefano Odoardi - Arriva mercoledì 26 novembre, in Abruzzo, “Storia di un riscatto”, il nuovo film del regista Stefano Odoardi, nato a Pescara e lancianese d’adozione, che sarà presente alle proiezioni insieme al vero ... chietitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinema Ciakcity Rocca San