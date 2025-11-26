Dividere la posta in palio con l’avversario di turno è una prassi che non piace troppo ai bianconeri. Il Cesena in questo primo terzo di stagione si dimostra squadra allergica al segno ’X’, solo due i pareggi, gli stessi della capolista Monza, che però ha vinto un paio di partite in più, nove contro le sette di Ciofi e compagni, giustificando in questo modo il primo posto. Il numero di pareggi fin qui raccolti è in comune anche col Mantova che, viceversa, il numero sette lo ha collocato nella casella delle sconfitte e per questo si ritrova ai margini della zona pericolosa. Ormai è riconosciuto da tutti che da quando si è entrati nell’era dei tre punti a vittoria, il pari muove la classifica ma non fa andare molto lontano, soprattutto se si perseguono traguardi ambiziosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Cesena non piacciono le mezze misure. Fin qui per i bianconeri solo due pareggi