Al centrodestra poco più di 13mila voti in città | un tonfo che va oltre l’astensionismo

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Sembra un alibi perfetto, ma non lo è: il dato dell’astensione non può spiegare la disfatta del centrodestra a Lecce. I numeri, infatti, possono essere interpretati ma, anche se stravolti nelle narrazioni a uso e consumo degli elettori, producono un rumore di fondo che non può essere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

centrodestra poco pi249 13milaAl centrodestra poco più di 13mila voti in città: un tonfo che va oltre l’astensionismo - Le liste per Decaro hanno staccato di 14 punti perentuali quelle per Lobuono: un problema per la sindaca Poli e la sua maggioranza. Lo riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Centrodestra Poco Pi249 13mila