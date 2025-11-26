Al Carisport festa per i soci della banca tra gli ospiti i Nomadi e Aldo Cazzullo

Sabato 29 novembre, alle ore 21, il Carisport di Cesena ospiterà l’evento dedicato ai soci di RomagnaBanca, un appuntamento che unisce cultura, spiritualità e musica. Protagonista della prima parte della serata sarà il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che accompagnerà il pubblico in un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

