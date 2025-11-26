Al Cambellotti la sfilata di moda con Anna Fendi | il progetto per gli studenti

C’è stata nella mattinata di oggi, 26 novembre, al museo Cambellotti di Latina, all’interno della mostra personale di pittura di Silvio Sangiorgi, promossa dall’Inner Wheel Club di Latina – Distretto 208 Italia, con il patrocinio del Comune di Latina, uno degli appuntamenti più attesi: la sfilata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sfilata di moda nel cuore dell’Isola - La Città di Bellaria Igea Marina è pronta ad accogliere un’inedita sfilata di moda intitolata ’Golden Walk. Segnala ilrestodelcarlino.it

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America (ma non il ‘trono’ della moda): ecco perché è la fine di un’era - La notizia è arrivata inattesa, come un colpo di scena in una sfilata d’alta moda, nel pomeriggio di giovedì 26 giugno. Da ilfattoquotidiano.it