La promessa è stata mantenuta. Era gennaio quando la premier Giorgia Meloni tornava da Ad Al-Ula con in mano un accordo di cooperazione da 10 miliardi, lanciando il Business Forum. Si è ora tenuto l’incontro bilaterale tra Italia e Arabia Saudita, durante il quale il Governo si è posto l’obiettivo di aumentare l’export nazionale dai 6,2 miliardi di euro di quest’anno a 7,1 miliardi per il 2026. Il Business forum e Ice, l’ex agenzia del commercio estero. Grazie all’opera di collaborazione tra l’agenzia Ice, l’ambasciata italiana e il ministro degli Investimenti di Riyadh, ben 400 rappresentati di grandi (ma soprattutto piccole e medie) imprese italiane e 600 saudite hanno esposto progetti, stipulando accordi commerciali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Al Business Forum i piani dell’Italia in Arabia Saudita, esportiamo turistificazione?