Al bar armato di coltello | punta la lama contro la barista e la minaccia di morte

La mattina era iniziata come tante altre in un bar del centro di Cigole: il profumo del caffè, il vociare dei clienti abituali, la routine tranquilla di un giorno qualunque. Ma poco dopo le 11 di martedì 25 novembre tutto cambia di colpo. La porta si spalanca ed entra un uomo di 55 anni, il volto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Al bar armato di coltello: punta la lama contro la barista e la minaccia di morte - Con l'autorizzazione del magistrato di turno scatta la perquisizione d'urgenza: dentro casa vengono trovati e sequestrati due coltelli a serramanico di oltre 30 cm, tra cui quello brandito al bar.

