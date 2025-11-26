Aki e Koichi | conosciamo la la coppia di nonni più stilosa e più dolce dei social
A 70 anni inoltrati, i coniugi giapponesi hanno conquistato tutti con i loro outfit of the day, abbracciando una nuova vita da fashion influencers, quasi per gioco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
#OscartuttoBICI, conosciamo i vincitori: apre le danze Alessandro Bellettini, romagnolo, esordiente del primo anno che ha conquistato 23 successi e il titolo tricolore. #OscartuttoBICI #Ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1762961120 - facebook.com Vai su Facebook