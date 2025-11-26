Aiutiamo la moglie e i figli di Nicola | valanga di donazioni dopo la tragedia di Pallaoro

La tragedia di Nicola Pallaoro ha lasciato il segno, anche in fatto di solidarietà: in poche ore, infatti, sono stati raccolti oltre 53mila euro di donazioni sulla piattaforma GoFundMe, lanciata dalle persone affezionate al 34enne e alla sua famiglia.Proprio la famiglia, in particolar modo la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - "Aiutiamo la moglie e i figli di Nicola": valanga di donazioni dopo la tragedia di Pallaoro

