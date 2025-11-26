AI for Business il Master per i leader di domani
Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione di “AI for Business”, il Master part-time organizzato dalla Italian Tech Academy del Gruppo GEDI in collaborazione con Talent Garden. Le prime cinque edizioni sono andate sold out in breve tempo. Il nuovo ciclo di lezioni inizia il. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Giornata di chiusura per la XXX edizione del Master Universitario di I livello in Risorse Umane e Organizzazione di ISTUD Business School e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oggi, nella sede di Via Lomazzo e online, abbiamo celebrato un m - facebook.com Vai su Facebook
AI Product Development for Business Leaders - Navigate complex technology to shape AI product development without deep technical expertise. Lo riporta london.edu
The Elite Leader Compass: What Every Strategic Leader Must Master - Expertise from Forbes Councils members, operated under license. Da forbes.com
Registration Open for the Business Architecture Master Series: A Holistic Approach to the Digital Twin - The Business Architecture Guild ®, a global community of business architecture practitioners, announced that registration is now open for the highly ... Scrive finance.yahoo.com