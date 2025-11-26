Ai Campi Flegrei uno sciame sismico nella serata di ieri | registrati 31 terremoti

Sono state 31 le scosse di terremoto registrate nella tarda serata di ieri ai Campi Flegrei: la più significativa ha avuto una magnitudo di 3.3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

CAMPI FLEGREI - COMUNICATO EVENTO SISMICO E SCIAME Dalle ore 23:09 (ora locale) del 25/11/2025 è in corso nell'area dei Campi Flegrei uno sciame sismico. L'evento di magnitudo maggiore è avvenuto alle ore 23:21:54 con Md=3.3 ± 0.3.

Il terremoto di poco fa (Md3) ai Campi Flegrei registrato a Bagnoli (stazione a PGA più alta). Spettro di risposta, come atteso, povero a periodi naturali di vibrazione di maggiore interesse strutturale. [ @UninaIT | @unipv | @ConsorzioReLUIS | @INGVterremoti] Vai su X

Nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro Solfatara - 21 il terremoto è stato avvertito nitidamente a Pozzuoli, Agnano e nei quartieri occidentali di Napoli.

