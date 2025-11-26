Ai Campi Flegrei uno sciame sismico nella serata di ieri | registrati 31 terremoti

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state 31 le scosse di terremoto registrate nella tarda serata di ieri ai Campi Flegrei: la più significativa ha avuto una magnitudo di 3.3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

