Agrobit Rifò e Ganiga portano la Toscana sul podio dell’innovazione green

FIRENZE – La Toscana si conferma terra fertile per le idee che cambiano il mondo. Alla 19esima edizione del Premio Innovazione di Legambiente, svoltasi questa mattina (26 novembre) Design Museum di Milano, la nostra regione è stata assoluta protagonista. Su dieci riconoscimenti totali, ben tre (due vittorie e una menzione speciale) parlano toscano. Agrobit: lo smartphone diventa agronomo Tra i vincitori assoluti c’è Agrobit Srl di Firenze. La loro invenzione, iAgro, rivoluziona il lavoro nei campi. Grazie all’Intelligenza Artificiale, basta uno smartphone per analizzare le colture. L’app suggerisce quando irrigare e come trattare le piante, riducendo l’uso di acqua e agrofarmaci fino al 40 per cento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it