Agroalimentare la Dop Economy in Campania vale un miliardo di euro +3,1%

Vale quasi un miliardo di euro la Dop economy in Campania, numeri che collocano la regione all’ ottavo posto a livello nazionale, prima regione del sud Italia, e al terzo posto assoluto se si considera solo il cibo. É quanto emerge dal Rapporto Ismea-Qualivita secondo il quale il settore Dop e Igp italiano vale quasi ventuno miliardi complessivi nel 2024, con una crescita rispetto all’anno precedente del 3,5%. Un aumento di valore, quello nazionale, che è molto simile a quello del sud Italia e delle isole, che si attesta al 3,4% – con un valore assoluto di 3,16 miliardi di euro – e della Campania, che fa registrare una crescita del 3,1%, con un valore di 945 milioni complessivi, 846 nel comparto cibo e 99 nel comparto vino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it