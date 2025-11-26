Agricoltura Schifani | nuove strategie per superare i dazi e sostenere l’export
ABBONATI A DAYITALIANEWS Misure per aiutare le imprese agricole a esportare. «Stiamo affrontando il problema dei nuovi dazi doganali introducendo una misura pensata per alleggerire i costi di esportazione delle aziende agricole, sostenendo così l’intera filiera. L’agricoltura è un settore strategico per la crescita della nostra economia e per questo puntiamo a tutelare i marchi locali e a contrastare la contraffazione ». Lo ha affermato il presidente della Regione, Renato Schifani, durante il convegno “Sapori di tradizioni. Olio e vino in Sicilia” organizzato da Confagricoltura a Mondello (Palermo), alla presenza anche dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino (nella foto d’apertura). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
