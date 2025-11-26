Agricoltura e solidarietà Bubo Social Farm premiata

NOCERA UMBRA – Agroecologia per il benessere di persone e ambiente: Legambiente nazionale premia la Bubo Social Farm di Graziano Sampaolo di Nocera Umbra come modello virtuoso. Il progetto, promosso in collaborazione con Cia Umbria e altri partner, produce ortaggi biologici promuovendo l'inclusione sociale e il reinserimento di persone fragili, coniugando il valore della terra e della solidarietà. Il progetto dell'azienda agricola "Bubo Social Farm – Incontrarsi lungo il cammino", nasce per favorire la piena consapevolezza e autonomia dei ragazzi con problemi psichiatrici. Sviluppiamo percorsi di ortoterapia e attività a contatto con gli animali volti all'integrazione ed inclusione sociale.

