Agli Amici della Musica il Quartetto Werther per Fauré e Brahms
La Stagione serale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica prosegue con il terzo appuntamento che vedrà protagonista il Quartetto Werther, considerato ad oggi una formazione che potrà fare la differenza nella tradizione esecutiva italiana della musica da camera: lunedì 1° dicembre alle ore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buona notte agli amici,al Centro Internazionale d'Arte Sever stiamo preparando il premio, riconoscimento artistico dedicato al Natale E non solo .. Alla vita, alla nascita e rinascita... Vi aspettiamo è possibile inviare foto e poesie via mail a Riccardosever@hotm - facebook.com Vai su Facebook
Lieto giorno cara Lucia @DavLucia a te e agli amici tutti con #VoceEDelizia #art Egon Schiele:La famiglia @PaolaToogoodxme @_die_Uta_ @rita_mereu @Rebeka80721106 @ValerioLivia @carmelitequotes @CaterinaCategio @Petra71301259 @MarisaP Vai su X
Agli Amici della Musica il Quartetto Werther per Fauré e Brahms - La Stagione serale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica prosegue con il terzo appuntamento che vedrà protagonista il Quartetto Werther, considerato ad oggi una formazione che potrà fare la d ... Si legge su mondopalermo.it
Giovani e d'ispirazione: il Goldmund Quartet debutta agli Amici della Musica di Firenze - Firenze, 2 aprile 2025 – Sono giovani, ma già ispirano il pubblico internazionale che li segue nelle sale di tutto il mondo. Lo riporta lanazione.it
Amici della musica, c’è il quartetto Eos: "Tra i più promettenti" - E’ una delle più promettenti formazioni cameristiche della nuova generazione la protagonista del nuovo concerto degli Amici della Musica di Ancona. Si legge su ilrestodelcarlino.it