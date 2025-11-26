Aggressioni schiamazzi e degrado | il Questore chiude il bar per 5 giorni Ecco quale

San Giorgio di Piano (Bologna), 26 novembre 2025 - Degrado, liti e schiamazzi. È per questo motivo che il questore ha ordinato la sospensione per cinque giorni delle autorizzazioni di un pubblico esercizio di piazza Indipendenza, a San Giorgio di Piano. Il locale teatro di ripetuti episodi di disordine e violenza. Secondo la ricostruzione degli agenti della divisione d i polizia amministrativa e sociale della Questura, in accordo con i carabinieri di San Giorgio di Piano, il locale sarebbe stato luogo di ripetuti episodi di disordini per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, il 5 ottobre i carabinieri sono intervenuti a causa di una lite tra diverse persone, una delle quali con precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

