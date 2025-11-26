Aggressione | Daspo in arrivo Botte per la giacca dell’Ascoli le valutazioni della Questura
La Questura di Ascoli è al lavoro in vista dell’emissioni di un Daspo nei confronti del 21enne sambenedettese denunciato dai carabinieri della stazione di San Benedetto poiché nel pomeriggio di domenica scorsa ha aggredito a Porto d’Ascoli due fratelli di Martinsicuro (Teramo), uno di 12 e l’altro di 15 anni, quest’ultimo calciatore dell’Under 15 dell’Ascoli calcio: il movente è legato al fatto che il 15enne indossava indumenti recanti stemmi della società bianconera, in un contesto di forte rivalità fra le tifoserie di Ascoli e Sambenedettese. I carabinieri hanno trasmesso la richiesta di Daspo al questore di Ascoli al quale spettano ora le valutazioni sull’entità della sanzione da comminare al 21enne cercando di ricostruire con assoluta certezza i fatti avvenuti in zona Agraria, a Porto d’Ascoli, dove la madre dei due fratelli gestisce un esercizio commerciale Al 21enne residente a San Benedetto, i militari dell’Arma imputano al momento l’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi e dal movente fortemente collegato a motivi di tifoseria calcistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
