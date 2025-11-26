Aggressione a Cicalone dopo due settimane nessuna traccia dei responsabili | ipotesi fuga all’estero
A due settimane dal violento pestaggio alla fermata Ottaviano della Metro A di Roma, gli aggressori di Simone Ruzzi, noto online come Simone Ruzzi – Cicalone, non sono ancora stati rintracciati. L’indagine della Polizia di Stato prosegue, ma al momento resta concreta l’ipotesi che alcuni dei responsabili abbiano lasciato l’Italia. Ospite del programma tv Quarta Repubblica, lo youtuber ha espresso il timore che gli aggressori siano ormai all’estero e ha auspicato l’emissione di un mandato di cattura internazionale. Due identificati, ma irreperibili. Dalle immagini registrate durante l’aggressione sarebbero stati identificati due dei cinque presunti responsabili: si tratta di due cittadini rumeni di 32 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
