Aggredito nel fast food in centro Fendente all’addome non è grave Caccia all’aggressore di un 19enne

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 20 di ieri a due passi da piazza Duomo. Stando alle prime informazioni, un diciannovenne egiziano è stato colpito alladdome con un’ arma da taglio all’interno del primo piano di un fast food che affaccia sulla Loggia dei Mercanti, da anni ritrovo di gruppi di ragazzi e spesso finito al centro delle polemiche per questioni di sicurezza in centro. Il giovane nordafricano è stato soccorso dai sanitari di Areu e visitato sull’auto medica prima di essere accompagnato al Fatebenefratelli: per fortuna, l’allarme iniziale si è notevolmente ridimensionato; il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni ritenute non gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

