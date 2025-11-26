Aggredito nel fast food in centro Fendente all’addome non è grave Caccia all’aggressore di un 19enne

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 20 di ieri a due passi da piazza Duomo. Stando alle prime informazioni, un diciannovenne egiziano è stato colpito all’addome con un’ arma da taglio all’interno del primo piano di un fast food che affaccia sulla Loggia dei Mercanti, da anni ritrovo di gruppi di ragazzi e spesso finito al centro delle polemiche per questioni di sicurezza in centro. Il giovane nordafricano è stato soccorso dai sanitari di Areu e visitato sull’auto medica prima di essere accompagnato al Fatebenefratelli: per fortuna, l’allarme iniziale si è notevolmente ridimensionato; il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni ritenute non gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredito nel fast food in centro. Fendente all’addome, non è grave. Caccia all’aggressore di un 19enne

