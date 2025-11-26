AGGRAPPATE ALLA SPERANZA! L’Italia femminile batte la Danimarca all’ultimo respiro | semifinale ancora possibile agli Europei di curling

L’Italia resta aggrappata alla speranza di qualificarsi alle semifinali degli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha sconfitto la Danimarca per 6-5, ha conquistato la quarta vittoria nella rassegna continentale (su otto partite disputate), si è issata al quinto posto in classifica generale e può ancora ambire ad accedere alla fase a eliminazione diretta. A guidare la graduatoria c’è la Svezia (7-1), seguita da Danimarca, Norvegia e Svizzera (5-3), poi appunto Italia, Scozia e Turchia (4-4). Per sperare nell’impresa servirà battere la Cechia nell’ultimo incontro del round robin (giovedì 27 novembre, ore 08. 🔗 Leggi su Oasport.it

