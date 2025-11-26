Agenzia delle entrate arriva la delega unica ai servizi online | che cos’è

A partire dal giorno 8 dicembre 2025 entreranno in vigore le nuove modalità della delega unica ai servizi online dell’Agenzia delle entrate. Si tratta della nuova procedura, già prevista dal provvedimento del 7 agosto scorso, mediante la quale i contribuenti potranno delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi telematici dei due portali dell’amministrazione finanziaria, il sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e quello delle Entrate – Riscossione (Ader). A tal proposito, gli intermediari avranno a disposizione una propria area riservata mediante la quale gestire le deleghe conferite dai propri clienti-contribuenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

