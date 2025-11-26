Affitti completamente in nero | a Rimini scoperto giro d’affari da 400mila euro

Rimini, 26 novembre 2025 – I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno portato alla luce un vasto giro di affitti completamente in nero, recuperando oltre 400 mila euro di redditi mai dichiarati e rimettendoli a tassazione. Un’operazione lunga e capillare, condotta nel corso del 2025, che mostra ancora una volta come il mercato delle locazioni sommerse, soprattutto in provincia di Rimini, sia tutt’altro che marginale. Aeroporti, ecco il piano de Pascale: via la council tax dagli scali minori Accusati di evadere il Fisco. L’indagine ha messo sotto la lente sei privati, non imprenditori, che per anni – dal 2017 al 2025 – avevano sistematicamente omesso di dichiarare al Fisco i canoni percepiti dalle locazioni di appartamenti e terreni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

