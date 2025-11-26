Affari Tuoi va a istinto e fa un disastro | Herbert salva la situazione

Affari Tuoi torna in onda, come sempre, su Rai 1 martedì 25 novembre. Una puntata segnata dalla mala sorte quella condotta da Stefano De Martino. Un gioco di istinti e riferimenti finito nel peggiore dei modi per la concorrente in gioco, Marilina dalla Basilicata. La ragazza, nel programma da 14 puntate, ha giocato con cuore, buttandosi senza troppi indugi nella scelta dei pacchi da aprire, ma il suo coraggio non l’ha aiutata. Accompagnata nell’avventura dal fratello Francesco è tornata a casa “con un pugno di mosche”. A salvare la situazione, regalando a tutti numerose risate, è stato Herbert Ballerina, ormai insostituibile braccio destro del conduttore. 🔗 Leggi su Dilei.it

