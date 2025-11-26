Affari tuoi Marilina sconcertante | Vibrazioni positive scoppiala bufera su X

Nella puntata di Affari Tuoi del 25 novembre, protagonista è Marilina, 35enne funzionaria amministrativa nel settore culturale della Basilicata, accompagnata dal fratello Francesco. Dopo una partita intensa contro il "dottore", la concorrente finisce alla "Regione Fortunata" ma torna a casa senza vincite, scoprendo solo 1 euro nel suo pacco.La gara inizia con i primi sei tiri: Marilina elimina 100 euro, 15.000 euro, 200.000 euro, 10 euro, il pacco nero da 200.000 euro e 50.000 euro. Il dottore offre subito il cambio, ma dopo l'apertura di pacchi da 500 euro, 50 euro e 0 euro, propone 28.000 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Marilina sconcertante: "Vibrazioni positive", scoppiala bufera su X

Argomenti simili trattati di recente

Marilina della Basilicata che ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera. Finita alla Regione Fortunata, ma non 'è il lieto fine. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

“Giochiamo questa partita fino alla fine”: la sicurezza di Giulia ad #AffariTuoi manda a monte la partita Vai su X

Marilina della Basilicata ad Affari Tuoi: “La mia emotività mi danneggia”, e perde tutto - Finale senza lieto fine per Marilina della Basilicata che ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera, martedì 25 novembre ... Riporta fanpage.it

Affari Tuoi, “va a istinto” e fa un disastro: Herbert salva la situazione - Nella puntata di “Affari Tuoi” del martedì 25 novembre Marilina ha perso tutto, ma Herbert in studio ha salvato la situazione ... Riporta dilei.it

Affari Tuoi stasera, Marilina della Basilicata fa esplodere De Martino: “Lo hai cercato e trovato!” - Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera 25 novembre 2025: gioca Marilina della Basilicata Questa sera tocca a Marilina della Basilicata giocare ad Affari ... Scrive msn.com