Affari Tuoi del 25 Novembre | Una Serata di Sfortuna e Divertimento Inaspettato
La puntata di Affari Tuoi del 25 novembre ha offerto un mix avvincente di tensione e comicità, grazie all'eccezionale presenza di Herbert Ballerina. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Marilina della Basilicata che ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera. Finita alla Regione Fortunata, ma non 'è il lieto fine. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
“Giochiamo questa partita fino alla fine”: la sicurezza di Giulia ad #AffariTuoi manda a monte la partita Vai su X
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 25 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 25 novembre è stato annunciato il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... Si legge su fanpage.it
Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 25 novembre 2025 - Sessantacinquesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Come scrive tag24.it
Affari tuoi, De Martino con il 'rapinatore' Herbert Ballerina: per Marina finisce malissimo - La puntata del 25 novembre ha un sapore amaro per Marina che nonostante la determinazione lascia lo studio a mani vuote: scopri come è andata ... Lo riporta libero.it