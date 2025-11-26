Affari Tuoi del 25 Novembre | Una Serata di Sfortuna e Divertimento Inaspettato

La puntata di Affari Tuoi del 25 novembre ha offerto un mix avvincente di tensione e comicità, grazie all'eccezionale presenza di Herbert Ballerina. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Affari Tuoi del 25 Novembre: Una Serata di Sfortuna e Divertimento Inaspettato

Scopri altri approfondimenti

Marilina della Basilicata che ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera. Finita alla Regione Fortunata, ma non 'è il lieto fine. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

“Giochiamo questa partita fino alla fine”: la sicurezza di Giulia ad #AffariTuoi manda a monte la partita Vai su X

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 25 novembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 25 novembre è stato annunciato il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... Si legge su fanpage.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 25 novembre 2025 - Sessantacinquesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Come scrive tag24.it

Affari tuoi, De Martino con il 'rapinatore' Herbert Ballerina: per Marina finisce malissimo - La puntata del 25 novembre ha un sapore amaro per Marina che nonostante la determinazione lascia lo studio a mani vuote: scopri come è andata ... Lo riporta libero.it