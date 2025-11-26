Aeroporto di Parma salvato dai Barilla | Sogeap evita la liquidazione

La società di gestione dell’Aeroporto di Parma, Sogeap, è stata salvata in extremis grazie all’intervento di una cordata di imprenditori parmigiani guidata dai fratelli Barilla, come anticipato nei giorni scorsi. Lo riferisce il portale parmaparallela.it.Mercoledì 26 novembre si è svolta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

