aeroporti ecco il piano de pascale via la council tax dagli scali minori

La rivoluzione degli aeroporti dell’Emilia-Romagna è in arrivo. Già esiste una bozza del piano che, entro fine anno, dovrebbe vedere la luce. A quel punto il dossier sugli scali verrà discusso in consiglio regionale e con tutto il sistema aeroportuale della regione. "Non è scolpito nella pietra", rassicura il governatore Michele de Pascale. Punto chiave della questione, cavallo di battaglia del presidente dell’Emilia-Romagna, è trovare sinergie tra gli scali per (almeno) raddoppiare il numero dei passeggeri. Il concetto è chiaro: "Un solo aeroporto non basta, sono tutti e quattro necessari e vanno valorizzati", sintetizza de Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

