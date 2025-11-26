Aeroporti ecco il piano de Pascale Via la council tax dagli scali minori

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rivoluzione degli aeroporti dell’Emilia-Romagna è in arrivo. Già esiste una bozza del piano che, entro fine anno, dovrebbe vedere la luce. A quel punto il dossier sugli scali verrà discusso in consiglio regionale e con tutto il sistema aeroportuale della regione. "Non è scolpito nella pietra", rassicura il governatore Michele de Pascale. Punto chiave della questione, cavallo di battaglia del presidente dell’Emilia-Romagna, è trovare sinergie tra gli scali per (almeno) raddoppiare il numero dei passeggeri. Il concetto è chiaro: "Un solo aeroporto non basta, sono tutti e quattro necessari e vanno valorizzati", sintetizza de Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aeroporti ecco il piano de pascale via la council tax dagli scali minori

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporti, ecco il piano de Pascale. Via la council tax dagli scali minori

Leggi anche questi approfondimenti

aeroporti piano de pascaleAeroporti, ecco il piano de Pascale. Via la council tax dagli scali minori - Già esiste una bozza del piano che, entro fine anno, dovrebbe vedere la luce. Riporta ilrestodelcarlino.it

Voto in Emilia-Romagna, la campagna elettorale di de Pascale: «Riforma della sanità e aeroporti» - In caso di vittoria alle elezioni di metà novembre «avvieremo da subito la riforma per il servizio sanitario regionale. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

aeroporti piano de pascaleAeroporti, la Regione punta su un sistema integrato: "Spostare voli dal Marconi per rilanciare gli scali romagnoli" - De Pascale ha parlato del lavoro della Regione per creare un sistema aeroportuale, prendendo spunto anche dal Veneto, spostando "una parte significativa dei voli da Bologna in Romagna, ma ampliando le ... Riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroporti Piano De Pascale