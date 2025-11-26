Aereo precipitato a Milano la famiglia del magnate romeno alla guida del jet | Colpa di un guasto

Nell'incidente aereo del 3 ottobre 2021 a San Donato Milanese morirono anche il 36enne Filippo Nascimbene, la moglie coetanea Claire Alexandrescou e il loro bimbo di un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un aereo è precipitato durante un'esibizione al Dubai Air Show, il pilota è morto. Immagini - facebook.com Vai su Facebook

L’avvocato milanese e la ristoratrice bresciana: chi erano le vittime, Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano - Lei gestiva la nota Locanda San Lupo, in Val Tidone Le due vittime di questa tragedia, Sergio Ravaglia e Anna Maria De ... Si legge su ilgiorno.it

Velivolo precipitato, annullato sorvolo Milano Frecce Tricolori - In seguito al grave incidente aereo di questa mattina a Latina, in cui sono morti due militari, è stato annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano. Secondo ansa.it