Adzic un’altra occasione sprecata | la Juventus ora teme per il suo percorso
A Bodo c’era una Juventus che ritrovava ossigeno europeo, e poi c’era il volto triste di Vasilije Adzic. Nel gelo norvegese, il giovane montenegrino ha sprecato l’ennesima occasione per mostrare di essere pronto a reggere il peso della maglia bianconera. E la domanda, ora più insistente, è se questo percorso sia davvero quello giusto per lui. Un’occasione importante, finita male. Spalletti lo ha scelto a sorpresa per affiancare Manuel Locatelli in mezzo al campo. Una fiducia che per Adzic avrebbe dovuto valere come una dichiarazione d’intenti: minuti veri, in una gara europea delicata, per dimostrare di essere più di un talento in vetrina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
