Adriano legge alcuni messaggi sul cellulare e si commuove | è il passato che gli agita il cuore
L'ex imperatore nerazzurro si lascia trascinare dall'emozione: l'affetto dei tifosi dell'Inter lo riporta indietro nel tempo e lo fa sentire ancora amato. E gli occhi si fanno lucidi: "Qua è diverso perché sono tornato un calciatore importante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Caro Adriano, penso che questo Paese abbia tanti di quei problemi che metterci a discutere per un anno intero di legge elettorale sia da privilegiati. Le persone ci guarderebbero come marziani. Io passo il mio tempo a bloccare sfratti, aiutare le persone che n Vai su X
25 reactions | 450 Rule!!! Jimmy in pista detta legge anche con la grande cilindrata!! Poi c'è Adriano,il primo ad entrare e l'ultimo ad uscire che prende sempre più confidenza con la sua K 250 2T.... | Dgracing Team ASD - facebook.com Vai su Facebook