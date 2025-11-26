Adriano legge alcuni messaggi sul cellulare e si commuove | è il passato che gli agita il cuore

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex imperatore nerazzurro si lascia trascinare dall'emozione: l'affetto dei tifosi dell'Inter lo riporta indietro nel tempo e lo fa sentire ancora amato. E gli occhi si fanno lucidi: "Qua è diverso perché sono tornato un calciatore importante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

