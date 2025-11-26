Adriano a Prime | Ringrazio Seedorf per la punizione di Madrid Lautaro merita il coro

Inter News 24 Adriano rilascia delle dichiarazioni molto speciali dove svela il suo legame con i nerazzurri e sulla punizione calciata contro il Real Madrid. Intervistato a Prime Video, Adriano ha parlato del suo legame con l’Inter, dei tifosi nerazzurri e dei momenti indimenticabili, tra cui la sua celebre punizione contro il Real Madrid in Champions League. «Bello avere delle persone e dei tifosi che si ricordano di quello che ho fatto. Sono felice di vedere di essere ancora nei cuori dei tifosi dell’Inter, è un piacere enorme. Ringrazio tutti per quello che hanno fatto per me e per quello che fanno ancora», ha dichiarato l’ex attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com

