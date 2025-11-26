Adrian Newey nuovo team principal della Aston Martin come cambia la F1 | gli scenari per il 2026 e il futuro di Verstappen
Anche per un’icona come Adrian Newey c’è sempre una prima volta. E quella prima volta coinciderà con il 2026, quando il genio dell’aerodinamica – inseguito dalla Ferrari per mesi prima di scegliere la via di Silverstone – assumerà il ruolo di team principal dell ’Aston Martin. Una svolta epocale per un tecnico che in oltre quarant’anni non aveva mai assunto un ruolo manageriale così ampio. Newey raccoglierà il testimone di Andy Cowell, figura chiave dell’era ibrida Mercedes, che dopo un anno da Ceo e team principal passerà a un incarico altrettanto strategico — ma più defilato — come quello di responsabile della strategia (Chief Strategy Officer), continuando a riportare direttamente al proprietario della scuderia di Silverstone, Lawrence Stroll. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un cambiamento strategico che segna un nuovo capitolo per Aston Martin in Formula 1. Dal 2026 Adrian Newey sarà il nuovo Team Principal della scuderia Una rivoluzione che punta a rendere il team competitivo al massimo con le nuove regole all’orizzonte. - facebook.com Vai su Facebook
"Adrian Carico" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Adrian Newey è il nuovo Team Principal dell'Aston Martin - Grandi novità in casa Aston Martin: a partire dal 2026 Adrian Newey prenderà il posto di Andy Cowell come nuovo Team Principal e guiderà anche le operazioni in pista della vettura. sport.sky.it scrive
Adrian Newey diventa perno dell’Aston Martin in Formula 1: sarà Team Principal a partire dal 2026 - Il progettista britannico prenderà il posto di Andy Cowell, che di conseguenza sarà Chief Strategy Officer. Come scrive fanpage.it
Formula 1, Aston Martin annuncia il nuovo Team Principal: sarà Adrian Newey - La scuderia britannica con sede a Silverston ha reso noto il rinnovato ruolo - Si legge su tuttosport.com