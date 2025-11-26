Arezzo, 26 novembre 2025 – Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal pediatra alla scuola, dal patrimonio storico alla sicurezza dei quartieri, portiamo in Consiglio le priorità concrete della città”. Il gruppo consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro presenta quattro atti al Consiglio comunale di Sabato 29 Novembre alle ore 9.30, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda amministrativa alcuni temi essenziali per la qualità della vita dei cittadini: servizi sanitari, scuola, tutela del patrimonio storico e sicurezza urbana. In primo luogo, con una mozione sulla tutela dell’ assistenza pediatrica in Valtiberina, chiediamo che il Comune si faccia promotore presso la Regione Toscana e la Conferenza Zonale della necessità di includere anche il nostro territorio nelle misure regionali di incentivo e stabilizzazione dei pediatri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal pediatra alla scuola, dal patrimonio storico alla sicurezza dei quartieri, le priorità concrete della città”