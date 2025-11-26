Addizionale Irpef iniqua | i sindacati dei pensionati attaccano il Comune
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati contestano l’aumento dell’addizionale Irpef annunciato dal Comune. Le tre sigle esprimono “forte contrarietà” verso una misura che, spiegano, “colpisce in modo significativo i pensionati genovesi già provati dall’aumento generalizzato del costo della vita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Portopalo, domani rimpasto giunta Rocca: dentro Cinzia Italia Jacopo Burgaretta, fuori Nieli e Zitelli. Consiglio 16.30 via Lucio Tasca: alienazioni immobili 2026-2028, addizionale Irpef, imposta soggiorno turisti. ? #politicalocale - facebook.com Vai su Facebook
Comune Genova: bilancio previsionale, su Irpef e giù Imu. Nuova addizionale di 3 euro per passeggeri traghetti e crociere ow.ly/N8oL106qGGO #ANSA Vai su X
“Addizionale Irpef iniqua”: i sindacati dei pensionati attaccano il Comune - Le sigle sindacali criticano la decisione annunciata dall’amministrazione sul rialzo dell’aliquota: “Colpita la fascia più debole. Da genovatoday.it
I pensionati di Genova contro il Comune: "Addizionale Irpef ci penalizza" - L'addizionale Irpef decisa dal Comune di Genova ha creato diversi malumori. Lo riporta primocanale.it
I sindacati dei pensionati contro l’aumento dell’addizionale Irpef - A Genova si accende la polemica sull’annunciato aumento dell’addizionale Irpef da parte dell’amministrazione comunale. Scrive lavocedigenova.it