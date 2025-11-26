addio marisa lambertini scultrice lieve e potente

Marisa Lambertini (foto), scultrice, figura amatissima a Fano e nel territorio, si è spenta sabato, a 96 anni. La notizia viene resa pubblica solo dopo la tumulazione, come voluto dai figli, Luca e Tiziana, che in questi giorni hanno custodito il dolore con una riservatezza piena d’affetto. Lambertini lascia un vuoto profondo nel mondo dell’arte: è stata un’artigiana del bello, una donna che ha scolpito figure leggere e potenti, capaci di parlare senza una parola. Era conosciuta anche per essere stata la moglie prima e la vedova poi di Adriano Giombetti, storico chirurgo dell’ospedale di Fano negli anni Sessanta e Settanta, una figura molto stimata in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

