Addio Ludovica | morta dopo la dimissione ‘affrettata’ Palloncini rosa e la canzone di Irama

A Mel, nel Comune di Borgo Valbelluna, la comunità si è stretta nel dolore per l’addio a Ludovica, la bimba di appena 2 anni portata via da una meningite batterica pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, dove i genitori l’avevano condotta preoccupati per il suo stato di salute. Un lutto che ha lasciato domande, smarrimento e un senso di incredulità, trasformando la giornata di oggi in un momento di raccolta, memoria e straziante commiato. Fin dalle prime ore del pomeriggio era chiaro quanto l’intera zona volesse far sentire la propria vicinanza alla famiglia, in un abbraccio silenzioso ma potentissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Addio Ludovica”: morta dopo la dimissione ‘affrettata’. Palloncini rosa e la canzone di Irama

Argomenti simili trattati di recente

Leggo. . Addio a Ludovica. Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2 anni stroncata da una meningite batterica dopo le dimissioni dall'ospedale dove mamma e papà l'avev - facebook.com Vai su Facebook

A Milano l'ultimo saluto a #OrnellaVanoni. Un addio nel segno della musica ? di Ludovica Marafini Vai su X

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa, la canzone di Irama e migliaia di persone - Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2 ... Si legge su leggo.it

Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa e chiesa gremita per l'ultimo saluto - Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ricordi e dell'ultimo doloroso saluto alla piccola di 2 anni stroncata da ... Lo riporta msn.com

“Addio Ludovica”: morta dopo la dimissione ‘affrettata’. Palloncini rosa e la canzone di Irama - A Mel, nel Comune di Borgo Valbelluna, la comunità si è stretta nel dolore per l’addio a Ludovica, la bimba di appena 2 anni portata via da una meningite ... Si legge su thesocialpost.it